Le championnat national de volley-ball a connu son épilogue ce week-end avec les finales chez les dames et les hommes. De quoi faire la satisfaction du président de la Fédération Sénégalaise de Volley-ball. Il s’est livré au sortir de ces finales.

En arriver jusqu’à jouer des finales de championnat, ce n’était pas chose facile pour le monde du volley-ball. Mais le président Sèye s’est réjoui de l’accomplissement. « Comme vous le savez nous venons de très loin car lorsque nous arrivions il y avait une sorte de léthargie. On ne jouait plus au volley-ball alors que nos jeunes ont envie de jouer. Alors effectivement notre premier objectif était de reprendre la compétition et c’est ce que nous avons de tenté de faire et aujourd’hui le résultat est là. Donc si nous avons pu en arriver à jouer ces finales, je pense que c’est le lieu de remercier nos partenaires et surtout les acteurs du volley-ball qui ont aidé à cela », s’est ainsi exprimé le président de la Fédération Sénégalaise de volley-ball, monsieur Amadou Sèye.

La FSVB a essayé de faire au maximum le maillage du territoire national pour intégrer les clubs dans le championnat. Malgré quelques difficultés notamment liées à la pandémie, le championnat a pu reprendre et connaitre l’apothéose ce week-end à Marius Ndiaye. « Nous avons donc commencé avec une compétition zonale qui a débouché sur des play-offs qui regroupaient 28 équipes de 8 régions du Sénégal. Mais par la suite, nous étions obligés de suspendre les activités ; d’abord à cause de la pandémie mais aussi du fait que notre équipe nationale féminine devait prendre part à la CAN à Kigali. Aujourd’hui nous avons pu reprendre la compétition et jouer les demi-finales et les finales en deux jours », a rappelé monsieur Sèye au micro de wiwsport.com.

Le Président Sèye conclut ses propos en adressant des remerciements au ministère des Sports et aux parrains des finales. « En tout cas je ne saurais terminer sans remercier notre ministère de tutelle à savoir le ministère des Sports mais aussi nos parrains que sont le CNOSS et l’Assemblée Nationale pour ces deux finales », a conclu le patron du volley-ball sénégalais.

