Titularisé lors de la défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse de Galatasaray (4-2) en Europa League, Bamba Dieng a livré une prestation mitigée. Remuant sur le front de l’attaque, le jeune attaquant sénégalais de 21 ans s’est toutefois montré assez maladroit au moment de conclure.

Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM, Jorge Sampaoli, n’a pas voulu accabler Bamba Dieng, bien au contraire. En effet, le technicien argentin s’est globalement montré positif à l’égard de son jeune attaquant, mais attend toutefois que ce dernier soit plus calme et surtout plus réfléchi afin d’être plus tueur devant le but.

« Dieng est un joueur qui a un futur incroyable, il s’est créé beaucoup d’occasions (face à Galatasaray), 5 grosses occasions claires. Il a créé ses occasions quasiment tout seul, mais malheureusement, il n’a pas pu marquer. Arek, lui, a eu une ou deux occasions et a marqué deux buts. C’est la différence entre un attaquant consolidé, qui revient quand même d’une longue blessure, et un jeune attaquant qui grandit et continue d’apprendre. Il n’y a pas si longtemps, il était au centre de formation. Il a un très bon avenir devant lui, mais il doit aussi peut-être se calmer au moment de finir ses actions. Il a une très bonne technique en finition, mais parfois il accélère un peu trop ou essaie de finir trop vite, mais ce sont des choses qui arrivent avec des jeunes buteurs », a déclaré Jorge Sampaoli, rapporte jeunesfooteux.

wiwsport.com