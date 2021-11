Avec l’absence de Sokratis Papastathopoulos, blessé lors de la dernière sortie de l’Olympiakos en Europa League contre Fenerbahçe, Martins Pedro a décidé d’aligner une charnière centrale sénégalaise, le duo de Pape Abdou Cissé et Ousseynou Ba qui se faisait rare depuis l’arrivée de l’international grec en provenance d’Arsenal.

Impressionnant leader au classement, l’Olympiakos se frottera à Volos Football Club. Une mission difficile pour les visiteurs qui n’ont jamais battu le club de Pirée en quatre oppositions.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο! / Our line-up for today’s match against Volos! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYVOL #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/8szeH0ubbw

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) November 28, 2021