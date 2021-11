Difficilement, le PSG, avec Idrissa Gueye mais sans Abdou Diallo, a accru son avance en tête du Championnat en battant l’AS Saint-Etienne (3-1), ce dimanche, au Stade Geoffroy-Guichard.

Quelques jours après sa qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions malgré une défaite sur la pelouse de Manchester City, le Paris Saint-Germain retrouvait le Championnat, ce dimanche, pour le compte de la 15e journée. Mais ce déplacement au Stade Geoffroy-Guichard aura été riche en événements.

Tout d’abord, il s’agissait de la première de Sergio Ramos, titulaire après de longs mois de réhabilitation et qui pouvait enfin fouler les terrains avec le Paris Saint Germain. Le PSG, cependant, devra courir derrière le score une nouvelle fois : profitant d’un extérieur savoureux de Khazri, Bouanga faisait 1-0 dès la 23e minute de jeu.

Les Verts, cependant, se mettront en difficulté tous seuls avec l’expulsion en toute fin de première période de Timothée Kolodziejczak (45e) ; dans la foulée, Lionel Messi délivrait son premier assist du soir, pour Marquinhos. Il faudra ensuite attendre la 78e minute, mais les Verts craqueront : Messi, encore, sert Angel Di Maria à la 78e (1-2).

La fin de match sera marquée par un triste événement pour le PSG : Neymar, mal retombé après un duel, voit sa cheville se tordre vilainement. Le Brésilien hurle de douleur et doit sortir à la 88e : on attendra le diagnostic, mais cela semble mauvais. Paris, cependant, ne craquera pas et Lionel Messi ajoutera même un troisième assist à sa collection, pour un doublé de Marquinhos (90e+2).

Victoire à Saint-Étienne ! ✅ Des buts de @marquinhos_m5 et Angel Di Maria pour permettre aux Parisiens de prendre les 3 points. 👊#Ligue1 | #ASSEPSG pic.twitter.com/bVmnQyMnQ7 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 28, 2021

