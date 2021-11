Large vainqueur d’Arsenal le week-end dernier en Championnat (4-0) puis du FC Porto en Ligue des Champions, mercredi (2-0), Liverpool, qui s’apprête à disputer un troisième match consécutif à domicile, espère se rapprocher des Blues de Chelsea, leaders avec quatre points d’avance sur les Reds.

Les joueurs de Jurgen Klopp vont accueillir à Anfield Southampton. Treizièmes avec 14 points, les Saints restent sur une contre-performance sur le terrain de Norwich City (1-2) et visent un exploit pour s’éloigner de la zone rouge. Auteur de sept buts en Premier League, Sadio Mané est titulaire face à son ancienne équipe.

🔴 #LIVSOU TEAM NEWS 🔴

Our line-up for today’s meeting with the Saints!

