Les supporters de Liverpool ont de quoi beaucoup sourire ces huit derniers jours. Parce que leur équipe roule parfaitement. Une semaine après avoir balayé Arsenal (4-0), puis pris le meilleur sur le FC Porto en Ligue des Champions (2-0), les joueurs de Jurgen Klopp viennent de signer une nouvelle belle prestation.

À Anfield, où il recevait pour la troisième fois consécutive lors de ses trois derniers matchs, pour le compte de la 13e journée du Championnat d’Angleterre, Liverpool s’est facilement imposé (4-0) face à Southampton. Les Reds ont notamment fait le boulot en première période grâce à Diogo Jota Jota (2e, 32e) et Thiago (37e).

Si tout a été fait avant la pause, Virgil van Dijk a lui profité de cette démonstration pour marquer son premier but de la saison. Le défenseur néerlandais a inscrit le quatrième but des siens à la 52e. Avec ce résultat, Liverpool revient à un point du leader Chelsea, qui accueille Manchester United demain dimanche.

An emphatic success against the Saints ⚽⚽⚽⚽

Watch back the key moments from our 4-0 victory over @SouthamptonFC at Anfield: pic.twitter.com/s79xHEM9Tt

— Liverpool FC (@LFC) November 27, 2021