Les Eagles, classés 10ème avec 16 points, affrontent cet après-midi les Villains d’Aston Villa (15ème, 13 points). Un match que Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers vont disputer à domicile au Selhurst Park Stadium pour tenter de se situer dans le haut du tableau de classement.

Crystal Palace reste sur une série de 7 matchs sans défaite alors que Aston Villa a perdu 5 de ses 6 derniers matchs à l’extérieur en Premier League. Cette 13ème match en championnat cette saison de Crystal Palace, marque la 9ème titularisation de l’international sénégalais Cheikhou Kouyaté qui semble de plus en plus indispensable dans le dispositif de Patrick Vieira, coach des Eagles.

