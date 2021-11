Coup d’arrêt pour Crystal Palace. Ce samedi, dans le cadre de la 13e journée de Premier League, les hommes de Patrick Vieira ont essuyé leur première défaite depuis un peu plus de deux mois, soit le 11 septembre dernier face à Liverpool. Un revers 2 à 1 au Selhurst Park Stadium face à Aston Villa.

Face aux joueurs du nouvel entraîneur Steven Gerard, Crystal Palace a plié deux fois sur des buts de Matt Targuet (15e) et John McGinn (86e). Crédité d’une très solide prestation, Cheikhou Kouyaté s’est montré décisif en délivrant la passe sur la réduction du score de la part Marc Guéhi (90e+5).

Cette troisième défaite de la saison ne permet pas à Crystal Palace de remonter au classement puisque. Les Eagles sont restés scotchés dans le ventre mou de Premier League puisqu’ils occupent la 10e place avec 16e points et ne devance Aston Villa qu’à la différence de buts.

