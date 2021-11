Pratiquer les Boules, tout en restant ce jeune sénégalais qui est obligé de serrer la ceinture pour pouvoir s’en sortir, c’est un peu la vie de ce jeune homme passionné de pétanque. Jeune bouliste établi à Saly Portudal, Ndongo Ndour s’est confié à cœur ouvert à wiwsport.com. Voici le fil de notre entretien !

Qui est Ndongo Ndour dans la vie normale ?

Je m’appelle Ndongo Ndour, je suis un jeune sénégalais vivant à Saly Portudal. J’ai arrêté les études depuis 2014 et présentement je fais du business comme tout jeune sénégalais pour ne pas céder au chômage. En même temps, je suis bouliste professionnel depuis quelques années maintenant.

Comment vous-est venu la passion de la pétanque ?

La passion pour les boules m’est venue par hasard alors qu’un de mes grands, Zale, m’a une fois invité à jouer à la pétanque. Je me souviens encore lui avoir répondu « qu’est-ce qu’un grand garçon comme moi allait faire avec des boules. Croyant qu’il parlait de billes. Mais il avait insisté pour que j’y aille avec lui et à partir de ce jour, tout avait basculé.

À quel moment vous-êtes-vous dit : « Je vais devenir professionnel ? »

Quand j’ai commencé à capter le virus de la pétanque, je me suis rendu compte que j’avais un don pour ce sport. Apprenant vite, j’ai remarqué que petit à petit je devançais même les joueurs que j’avais trouvé sur place. Certains ainés me disaient même que j’avais un don pour les boules. Après par la suite je me suis dit alors pourquoi pas foncer. Car c’était devenu une passion en moi. Quelque chose qui me coûtait de l’énergie finalement. Ainsi je me suis dit que je pouvais devenir professionnel, grâce notamment à mes aînés professionnels tels que Celia ou encore Fara qui m’ont beaucoup boosté. Ils m’ont vraiment intégré et m’ont pris sous leurs ailes. C’est à partir de ce moment que je me suis dit que je vais foncer.

Sinon comment jugez-vous la pétanque sénégalaise ?

La pétanque au Sénégal est un peu en retard par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Si on regarde ce qui se passe en Côte d’Ivoire, au Madagascar etc… Il y a aussi la disparition de notre défunt président Ghassan Ezzidine qui a beaucoup frappé le monde de la pétanque. Nous prions pour le repos de son âme et que la terre lui soit légère. C’était un féru, un passionné des boules et nous le sentions très bien. J’espère que la famille des sports boules rebondira de son manque et travaillera à hausser le niveau de notre discipline.

Quel est votre palmarès de joueur professionnel jusque-là ?

J’ai gagné beaucoup de titres nationaux environ 7 titres en tout. J’ai été champion du Sénégal en doublette. J’ai aussi dans mon palmarès des titres nationaux comme des opens où on invite des boulistes étrangers ainsi que beaucoup de nationaux. J’ai été demi-finaliste pour le titre de champion d’Afrique en 2021. J’ai eu beaucoup de distinctions en tout cas jusque-là dans ma carrière. La Coupe des Nations… Je rends grâce à Dieu !

Peut-on dire qu’un bouliste se nourrit bien de son sport ?

On ne peut pas dire qu’on peut vivre des boules ou de la pétanque. Je pense même à la limite que c’est difficile de voir un bouliste qui vit de son sport. C’est surtout pour la passion qu’on joue à la pétanque. Parce qu’il a arrive parfois que tu gagnes un cachet mais tu le partage avec tes coéquipiers et d’autres personnes et rien ne reste. Je peux même aller jusqu’à dire c’est nous qui nourrissons notre passion. Tu te retrouves parfois avec des dépenses rien que pour la passion de jouer.

Quels sont vos objectifs à court et à long terme ?

Je n’ai qu’un seul objectif et c’est de représenter mon pays le Sénégal. Je rêve de représenter le Sénégal dans les tournois majeurs. S’il y a quelque chose qui motive mes efforts, c’est bien ce rêve que j’ai de pouvoir un jour, aller défendre les couleurs de mon pays dans les plus grandes compétitions internationales. Et je suis en train de me donner les moyens dans le travail pour y arriver s’il plait à Dieu. J’y crois fermement !

Quel est votre regard sur le parcours du Sénégal au dernier mondial ?

C’est une grande déception pour nous vraiment. Je pense que nous avions les moyens de prétendre plus. Mais action de grâce, peut-être que cela devait se passer ainsi. Mais il y a eu beaucoup de difficultés en amont qui n’ont pas favorisé une meilleure participation du Sénégal. Je ne m’attendais pas, personnellement, à ce que le Sénégal soit éliminé par l’Ile Maurice. Mais la prochaine sera la bonne inchallah.

Quel serait votre dernier mot ?

Je vous remercie vous qui avez pensé à nous les amoureux des boules. Nous avons besoin de vous pour l’essor et l’avancée de la pétanque au Sénégal. Je remercie tous mes partenaires boulistes et les amoureux de ce sport aussi. Pour ma part je rends grâce à Dieu et continue le travail pour de plus grands succès à l’avenir.

wiwsport.com