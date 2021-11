Suivez en direct le match Dakar Sacré-Cœur vs AS Pikine comptant pour la 2ème journée de Ligue 1.

Après le point du nul ramené contre le Casa Sports lors de la 1ère journée, le Dakar Sacré-Cœur affronte l’AS Pikine pour le compta de la 2ème journée de Ligue 1. AS Pikine avait aussi concédé le nul lors du derby de la 1ère journée contre Guédiawaye FC. Regardez en direct le match Dakar Sacré-Coeur vs AS Pikine !

wiwsport.com