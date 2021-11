Le message envoyé par Karim Benzema avant la rencontre n’a pas suffi à la troupe d’en face. Ce samedi, en Coupe de France, le Paris FC et Moustapha Name ont atomisé Cayenne (14-0).

Actuel cinquième de Ligue 2, le Paris FC n’a pas laissé la moindre chance à son adversaire du soir, le Club Sportif et Culturel de Cayenne, lors de ce huitième tour de Coupe de France. Les Parisiens se sont imposés sur le (plus que) large score 14 buts à 0, au Stade Sébastien Charléty.

L’exploit n’a pas eu lieu pour les Guyanais. Titulaire, Moustapha Name a montré la voie aux siens en marquant les deux premiers buts de la rencontre. Morgan Guilavogui et Mohamed Lamine Diaby ont aussi signé un triplé. Alors que Laura et Alfarela ont, eux, inscrits un doublé. Diakite a inscrit l’autre

🔚 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳' ! Le Paris FC s'impose face au @cscc973 et poursuit son chemin en @coupedefrance ! 👏 𝗕𝗿𝗮𝘃𝗼 𝗮𝘂 𝗖𝗦𝗖 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝘆𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝗰𝗼𝘂𝗿𝘀 𝗲𝘁 𝗯𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗚𝘂𝘆𝗮𝗻𝗲 ! 🔵⚪#TeamPFC #PFCCSCC pic.twitter.com/GGkmRwCoo1 — Paris FC (@ParisFC) November 27, 2021

