Le Jaraaf de Dakar accueille à domicile la Linguère de Saint-Louis dans son Iba Mar Diop.

Une rencontre très prometteuse entre les Vert et Blanc du Jaraaf et la Linguère de Saint-Louis. Le club de la Médina joue ce soir un classique contre les nordistes revenus dans l’élite du football professionnel sénégalais. Le Jaraaf qui retourne dans son fief au stade Iba Mar Diop, voudra rendre le sourire à ses supporters après le revers de la 1ère journée.

Le club de la Médina à chuter d’entrée lors de la première journée contre contre Génération Foot (2-0). Pour ce 2ème acte de l’élite sénégalaise, le Jaraaf va tenter de s’offrir ses premiers points à 16h30 au stade Iba Mar Diop, devant la Linguère qui a réussi son retour en Ligue après sa victoire de 2 buts à zéro sur Mbour PC en 1ère journée.

D’autres rencontres ont lieu ce samedi à l’occasion de la 2ème journée du championnat telle que le choc entre Teungueth FC et Diambars. Les champions en titre et les académiciens ont tous deux remporté leurs matchs d’ouvertures et voudront récidiver cette performance pour rester en haut du classement.