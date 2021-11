Comme annoncé par wiwsport.com, Ismaila Sarr était sorti sur blessure le week-end passé lors de la large victoire de Watford face à Manchester United (4-1). Il avait marqué le deuxième but de cette rencontre. Son club qui prépare la 13e journée de la Premier League a fait le point de l’infirmerie ce vendredi.

« Le duo de Watford, Ismaïla Sarr et Nicolas Nkoulou, rateront tous les deux le déplacement de dimanche à Leicester City en raison de blessures subies lors de la victoire 4-1 contre Manchester United. L’étendue des blessures de Sarr (genou) et Nkoulou (ischio-jambiers) est toujours en cours d’évaluation, mais aucun des deux ne jouera un rôle au stade King Power » a informé le site officiel du club.

ℹ️ Ismaïla Sarr and Nicolas Nkoulou will miss Sunday’s trip to Leicester City.

The extent of their injuries – both picked up against Man Utd – is still being evaluated.#LEIWAT

