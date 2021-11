L’une des innovations de la saison en Ligue 1, les deux entraîneurs de la rencontre phare de la journée se prononcent en conférence de presse d’avant-match. Youssoupha Dabo et Bruno Rohart n’ont pas dérogé à la nouvelle règle. Face à la presse hier dans les locaux de la Ligue, le coach du Diambars de Saly et celui de Teungueth FC promettent du jeu.

Youssouph Dabo, entraineur Teungueth : « Nous allons garder notre état d’esprit que nous avons depuis un certain moment »

«On connaît la philosophie de Diambars et chaque équipe va garder son identité. C’est un match de championnat, 2ème journée, il n’y a rien de décisif dans ce match, ce n’est pas match qui va nous permettre d’être champion ou d’être relégué. Nous allons garder notre état d’esprit que nous avons depuis un certain moment. Ce sont deux équipes qui se connaissent très bien, on a eu à faire un match amical il n’y a pas longtemps et c’était 1 partout. On s’attend à un match pareil, qui sera disputé entre deux équipes qui refusent pas le jeu. C’est déjà bien. Il y aura une bonne intensité dans le jeu, je l’espère. Et maintenant, comme je l’ai dit, chacun va garder ses secrets. Si les treize autres équipes nous laissent gagner le championnat, on sera preneur, mais on sait que ça ne sera pas facile. Teungueth FC a pris de la dimension et actuellement chaque équipe a envie de nous battre. Donc à nous d’être costauds, d’être concentrés et concernés par le travail, parce qu’il y a un statut à défendre. Quand je parle de statut, c’est le champion en titre. Maintenant, ce n’est pas en parlant qu’on va le défendre, c’est en travaillant. Ce que nous essayons de faire, tout en sachant que ça ne sera pas facile, mais c’est dans la difficulté qu’il faut se montrer»

Bruno Rohart, entraîneur Diambars « s’attendre à un bon match avec beaucoup d’intensité, beaucoup de rythme »

«Teungueth, c’est une grosse cylindrée, c’est le champion en titre et on a envie de jouer ces genres de match. Il y a toujours du spectacle, il y a souvent des buts. Avec nos jeunes joueurs, cela va être un vrai révélateur, surtout jouer à Rufisque, ça va être un gros défi. On sait ce qui nous attend, on les connaît, ils nous connaissent aussi et on a hâte d’être au match. On ne le prépare pas d’une manière différente. Notre objectif, c’est d’abord de produire un bon football, produire un contenu de jeu intéressant et si les résultats sont là, tant mieux. Il faut s’attendre à un bon match avec beaucoup d’intensité, beaucoup de rythme. Je suis persuadé que ça va être un bon spectacle sur le terrain, espérons dans les tribunes également. Ça va être un combat acharné. Je ne m’adapte pas aux équipes adverses. Dans mon fonctionnement, je ne m’adapte jamais à l’adversaire. Youssoupha, on se connaît depuis un moment, je sais comment il fait jouer ses équipes et lui aussi connaît ce que je fais. On va essayer d’avoir le ballon, d’attaquer, on ne va pas attendre, ce n’est pas dans l’ADN de Diambars. Le meilleur gagnera, mais ce qui m’importe, c’est qu’on donne une bonne image de Diambars, qu’on pratique un bon football comme on l’a fait contre Ndiambour».

