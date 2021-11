La Confédération africaine de football (CAF) qui s’est réunie ce vendredi matin au Caire, dans le cadre de l’Assemblée générale extraordinaire (AGE) a apporté son soutien à une éventuelle Coupe du monde organisée tous les deux ans.

L’instance faitière du football africaine (CAF), s’est réunie en Assemblée générale extraordinaire (AGE) au Caire. Occasion pour les dirigeants du football de ce continent d’approuver la proposition d’Arsène Wenger, membre de la FIFA qui prône pour un mondial organisé tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans.

En présence du président de la FIFA Gianni Infantino, l’AGE a voté son soutien à l’étude de faisabilité d’une Coupe du monde organisée tous les deux ans au lieu de tous les quatre ans. Un projet qui ne semble pas incompatible avec une Coupe d’Afrique des nations organisée tous les deux ans, a assuré Steven Martens, le Directeur technique de la FIFA.

« Du point de vue du football, il y a beaucoup d’avantages à cela [Un Mondial tous les 2 ans, Ndlr], a martelé le Belge, qui accompagnait l’ex-coach d’Arsenal durant une présentation. Parce que cela rend les éliminatoires plus intéressantes. Vous pouvez conserver la CAN tous les deux ans. La Coupe du monde aura lieu tous les deux ans. Et il y aura ainsi une grande compétition chaque année pour les équipes nationales ».

