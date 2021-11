Pour permettre à son équipe de bien s’acclimater, Aliou Cissé compte ériger son camp de base au Rwanda en vue de la prochaine CAN qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, selon le journal Record.

C’est au Rwanda qu’Aliou Cissé a jeté son dévolu pour bien préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Depuis que les Lions ont composté leur ticket qualificatif aux prochaines joutes continentales, les staff technique s’est résolument tourné vers la préparation de cette échéance.

Sachant que Bafoussam, la ville où le Sénégal jouera ses matches de poule, se trouve dans les collines, Aliou Cissé et ses collaborateurs ont estimé bon de mettre les joueurs dans des conditions idoines d’acclimatation avant de descendre sur le pré. C’est la raison pour la quelle, ils ont confié au préparateur physique, Teddy Pellerin de voir la localité qui aura pratiquement les mêmes conditions météorologiques que Bafoussam. Après moult recherches, ils se sont arrêtés sur le Rwanda.

Pour les spécialistes, c’est dans ce pays que les Lions pourront tranquillement se préparer de manière optimale. Non seulement les conditions sont identiques à celles de Bafoussam, mais aussi, Aliou Cissé et ses poulains pourraient travailler dans la plus grande sérénité avant d’entrer de plain-pied dans la compétition proprement dite, selon le journal sportif record.

