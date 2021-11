Deux jours après sa bourde sur Edouard Mendy concernant la nomination pour le Trophée The Best, la FIFA a reculé face à la grosse polémique.

Il n’est jamais trop tard pour bien faire. Pour designer et rendre publique la liste des joueurs nominés pour The Best 2021 lundi dernier, l’instance dirigeante du football mondial avait – pour le moins surprenant – publié sur ses réseaux une image qui a beaucoup fait parler. En effet, parmi les cinq joueurs choisis pour élire le meilleur gardien de la saison, seul Edouard Mendy est celui qui n’a pas porté le maillot de son équipe nationale.

Une image qui aura fait le tour du monde et créé une vive polémique. Frustré comme bon nombres de personnes sensées, le portier sénégalais a même réagi sur Instagram. Peu après la réaction du joueur de Chelsea, la FIFA a fait son mea culpa, son mea maxima culpa. Peut-être aidée par un spécialiste en la matière comme @Boubacar_Niasse, l’instance a remis a zéro son post sur ses réseaux. Et là, on pouvait clairement apercevoir Edou Mendy en maillot du Sénégal.

J’étais sur Instagram et je tombe sur ça (story Édouard Mendy), content et sidéré en même temps. 🇸🇳✊🏾✊🏾✊🏾 pic.twitter.com/mKWAjblPx8 — 𝒜𝙗𝙪𝙗𝙖𝙠𝙧 𝒮𝙖𝙙𝙞𝙠𝙝  (@Boubacar_Niasse) November 24, 2021

La hache de guerre est enterrée.

🏆 Nominees: #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 🇧🇷 Alisson Becker

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma

🇸🇳 Édouard Mendy

🇩🇪 Manuel Neuer

🇩🇰 Kasper Schmeichel 🧤 VOTE NOW 👉 https://t.co/Lx1l8HEkaT pic.twitter.com/M2UPsz1tUE — FIFA.com (@FIFAcom) November 24, 2021

