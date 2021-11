Mercredi soir, l’AC Milan de Fodé Ballo-Touré est allé s’imposer 1 à 0 au Wanda Metropolitano face à l’Atlético Madrid, lors de la 5e journée de Ligue des Champions.

Après trois défaites et un match nul, l’AC Milan renaît de ses cendres. Mercredi soir, sur la pelouse de l’Atlético Madrid, les Rossoneri se sont enfin imposés dans la plus prestigieuse des coups européennes. Très réactifs et solidaires, les joueurs de Stefano Pioli ont crucifié les Colchoneros en fin de match grâce à Junior Messias (87e).

Une victoire pour la plus prestigieuse. Avec ces trois points, l’AC Milan se relance parfaitement dans la course pour les huitièmes de finale. Troisièmes avec quatre points, les Milanais auront besoin d’une victoire contre Liverpool, lors de la dernière journée, et d’une contre performance du FC Porto face à l’Atlético pour passer.

3 golden points: we're still in the race lads, c'monnn! 👊 3 punti d'oro: siamo ancora in corsa. Forza Milan! 👊#AtletiMilan #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/1sOfygTy4s — AC Milan (@acmilan) November 24, 2021

