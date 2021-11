Le Paris Saint-Germain défie Manchester City à l’Etihad Stadium pour la journée 5 de Champions League.

Avec 2 victoires et 2 nuls en 4 matches, le club de la capitale pourrait atteindre les huitièmes de finale dès ce soir en s’imposant chez les Citizens, , ou en cas de match nul si Bruges ne bat pas Leipzig, voire en cas de défaite, si les Belges s’inclinent eux aussi.

Les Rouge et Bleu voudront sans doute terminer à la première place et cela passe par une victoire aujourd’hui en Angleterre en attendant la dernière journée de la phase de groupe. Rappelons que le PSG a terminé à la tête de ses groupes en UEFA Champions League lors des quatre dernières saisons, et à six reprises en neuf éditions depuis la saison 2012-2013.

Pour ce match très important pour Pochettino et le club parisien, le tacticien argentin a renouvelé sa confiance à l’international sénégalais Idrissa Gana Guèye, titularisé pour la 4ème fois cette saison en Champions League. Le Lion avait d’ailleurs inscrit son unique but de la saison dans cette coupe européenne lors du match aller contre Manchester City. Abdou Diallo qui avait pourtant refait figure dans le onze de Pochettino le week-end dernier, retrouve le banc parisien ce soir au profit de Presnel Kimpembe.

Les hommes de Pep Guardiola dominent le groupe A avec leurs 9 points, tout juste devant le PSG qui en compte 8. Club Bruges et le RB Leipzig qui jouent l’autre rencontre de cette poule A, comptent respectivement 4 et 1 points.

⚽️Avant match Champions League en direct de Manchester 🔴🔵 https://t.co/TtcZqu1p6y — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 24, 2021

