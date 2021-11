Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles, Liverpool accueille ce soir le FC Porto à Anfield pour un match comptant pour la 5ème journée de Ligue des Champions. Un match sans gros enjeu pour des Reds déjà qualifiés (12 points) avec une première place garantie puisque Porto qui fait office de 2ème dans ce groupe B ne compte que 5 points.

Titularisé, l’international sénégalais de Liverpool Sadio Mané va jouer ce soir son 50ème match en Coupes européennes avec le club mythique de Liverpool. Une cinquième titularisation pour Mané ce soir, en autant de matchs cette saison en Ligue des Champions, qui compte 2 buts en ladite compétition.

⭐ #UCL TEAM NEWS ⭐

Here’s how we line up for the visit of the @FCPorto tonight! #LIVPOR

