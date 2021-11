Manchester City gagne son match à domicile contre le Paris Saint-Germain sur le score de 2 buts à 1.

Les Citizens prennent leur revanche sur le leader de la Ligue 1 Uber Eats. Battus à l’aller sur le score de 2-0, les hommes de Pep Guardiola se sont défaits des parisiens aujourd’hui dans un match très riche en occasions. Les Citizens gardent ainsi la tête du groupe A.

Malgré le nul vierge en première période, les Citizens ont montré très tôt leur envie de gagner cette bataille pour la première place du groupe A. Le club anglais a épuisé la défense parisienne avec ses multiples attaques répétées qui ont fait reculer l’adversaire dans sa propre moitié de terrain. Cependant, Gana et ses coéquipiers, bien concentrés, ont su repousser les anglais et jouer en contre-attaque comme le but de Kylian Mbappe à la 50ème minute.

Mené, Guardiola fait entrer Gabriel Jesus à la place de Zinchenko pour maximiser ses chances dans la surface des Bleu et Rouge. Un changement décisif puisque l’attaquant brésilien sera passeur décisif sur l’égalisation de Manchester City à la 63ème minute par Raheem Sterling. Mieux, Gabriel Jesus va doubler le score, dix minutes après la sortie de l’international sénégalais Gana Gueye, pour donner l’avantage à Manchester City. 2-1 sur les tableaux au coup de sifflet final, Manchester City (12 points) s’adjuge définitivement la première place du groupe A et se qualifie officiellement pour les huitièmes de finale.

Le Paris Saint-Germain (8 points), rejoint aussi les 8èmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles puisque le Club Bruges (4 points) à été lynché par les allemands du RB Leipzig (4 points) sur le score de 5-0. Pour la dernière journée de cette phase de poule, le RB Leipzig et le Club de Bruges, qui vont respectivement affronter Manchester City et le PSG, vont batailler à distance pour la 3ème place synonyme de qualification en Europa League.

wiwsport.com