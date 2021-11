Eumeu Sène a mis en place une association pour aider les patients qui sont à l’hôpital victimes de maladie et qui peinent à se prendre en charge. Pour avoir des conseils, le lutteur s’est déplacé pour rendre visite à Baba Maal.

Ce dernier qui est très fier de ce geste a donné des conseils au lutteur et compte l’accompagner pour la réussite de cette belle initiative. Le leader de Tay Shinger s’est aussi prononcé sur le combat Boy Niang vs Tapha Tine prévu au mois de décembre prochain. Selon lui, ils sont dans les derniers réglages et soutient que Boy Niang peut bien battre n’importe quel lutteur.

wiwsport.com avec Lutte Tv