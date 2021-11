Habib Beye, sur le plateau du Canal Football Club, a fait les éloges de Kylian Mbappé, buteur ce soir lors de la défaite du PSG face à Manchester City (2-1).

« Quand est-ce que les gens vont réaliser que la star du Paris-Saint-Germain se nomme Kylian Mbappé ? Pas en ce moment, tout le temps. Ok, il y a Messi. Ok, il y a Neymar. Mais Mbappé, c’est le joueur qui change tout et qui peut tout changer dans le profil qu’il a. Il vous permet de jouer haut, en bloc médian ou en bloc bas. Et il est celui qui est capable, à tout moment, par sa vitesse, par sa rupture, par sa qualité, de déjouer n’importe quel système. Donc je pense que Guardiola a peur de lui avant le match City-PSG car Mbappé est le seul qui peut faire reculer son équipe sur 50 mètres« , a laissé entendre le nouvel entraîneur du Red Star, avant le match entre le PSG et Manchester City, dans le Canal Football Club.

