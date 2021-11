En déplacement en Russie, ce mercredi après-midi, pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa, Naples a été battu 2 à 1 par le Spartak Moscou.

Encore fébrile défensivement et trop timide offensivement, Naples n’a pas pris sa revanche après la défaite (2-3), lors du match aller. Battus pour la première fois en Championnat par l’Inter Milan le week-end dernier, les joueurs de Luciano Spalletti n’ont pas su imposer un meilleur rythme pour venir à bout du Spartak Moscou, ce mercredi, en Ligue Europa.

Kalidou Koulibaly, qui disputait son 300e match avec le Napoli, et ses partenaires ont craqué dès les première minutes offrant l’ouverture du score au Spartak après un penalty transformé par Aleksandr Sobolev (0-1, 3e). Peu avant l’heure de jeu, ce même Sobolev double la mise (0-2, 28e). La réduction du score d’Elfif Elmas (1-2, 64e) ne permettra pas au Napoli de revenir.

Avec cette défaite, Naples perd la première place du classement dans le Groupe C et pourrait même descendre à la troisième position en cas de vainqueur lors du match de jeudi entre Leicester et le Legia Varsovie.

wiwsport.com