L’attaquant nigérian de Naples Victor Osimhen, opéré mardi après plusieurs « fractures déplacées » au visage, sera éloigné des terrains pendant trois mois il va donc manquer la CAN 2022 avec son pays, un coup dur.

Arrivé à Naples en 2020, Victor Osimhen (22 ans) est touché par plusieurs pépins physiques qui l’empêchent encore de montrer l’étendue de ses qualités. Auteur de cinq buts en onze matchs de Serie A, le buteur ne pourra plus aider son équipe pendant un long moment.

« Victor Osimhen a été opéré ce matin (mardi) pour une intervention de réduction et de contention de fractures multi-fragmentaires et déplacées » au niveau de l’os malaire, de la pommette et du « plancher et de la paroi latérale de l’orbite« , a précisé mardi le club dans un communiqué. L’avant-centre des « Super Eagles » s’est vu poser des « vis et des plaques en titane » au cours de cette intervention menée dans une clinique de Naples, indique le Napoli, qui évalue son indisponibilité à « 90 jours« .

Suite à son opération, Osimhen sera absent des terrains pendant trois mois et est d’ores et déjà forfait pour la Coupe d’Afrique des nations 2022 avec le Nigeria.

