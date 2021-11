Le champion en titre de Ligue 1, Teungueth FC a réussi une bonne entame, en s’imposant en déplacement face à l’AS Douane (2-0), dimanche dernier au stade Ibrahima Boye lors de la 1ère journée de Ligue 1. Le coach Youssouph Dabo, dans un entretien avec le quotidien Stades, estime que l’ambition de TFC dans ce championnat est de conserver le titre.

« On ne peut pas être champion en titre et dire que l’on jouera la maintien. Bien sûr, l’objectif c’est de gagner le championnat. Comme beaucoup d’équipes qui ont cet objectif, il faut se battre. Il reste encore 25 matchs. Il faut aller chercher des points. Rien ne nous sera donné. Mais on essayera d’être présents. », nous dit le technicien Dabo

Avec Stades