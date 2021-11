Voici la sélection des 11 joueurs qui ont brillé dans la semaine du 15 au 21 novembre. Le gardien Edouard Mendy a encore battu un record alors que des joueurs ont trouvé pour la première fois de la saison, le chemin des filets.

En Premier League, Chelsea n’a plus perdu de match depuis le 25 septembre passé. Depuis, le club anglais a enchainé 6 matchs sans perdre. Titularisé lors de ses rencontres, Edouard Mendy n’a encaissé que 2 buts. Samedi passé, Chelsea s’est imposé face à Leicester (3-0). Le numéro 1 des Blues qui disputait son 60e match avec les Blues totalisaient 35 clean sheets (toutes compétitions confondues). Un record détenu jusqu’ici par la légende Petr Cech.

Olympiakos est toujours invincible en Super League 1 après 10 journées disputées. Le club grec a décroché une victoire sur la pelouse d’AEK Athenes, son dauphin, (3-2). Titularisé depuis le début de la saison, Pape Abou Cissé était présent dans le Onze pour la 9e fois. Il a disputé toute la partie.

Abdou Diallo a retrouvé l’effectif du PSG ce week-end lors de la victoire face à Nantes (3-1). Le défenseur central disputait son 8e match de la saison pour le compte de la 14e journée. Avec les absences de Marquinhos et Kimpembe, il a réussi à gagner du temps de jeu en formant la charnière centrale avec Thilo Kehrer.

Adana Demirspor a remporté son 5e match de la saison lors de la 13e journée de la SuperLig disputée hier. Il a battu Altay (3-1). Khadim Rassoul Joher qui enchaine les titularisations depuis le début de la saison (12), a été solide à son poste.

Gana Gueye était aussi dans le Onze du PSG qui a décroché sa 12e victoire de la saison ce week-end face à Nantes. Le milieu de terrain était titulaire pour la 8e fois en 10 matchs disputés dont 3 buts inscrits.

Le Paris FC a enchainé une quatrième victoire de suite en s’imposant sur la pelouse de Caen (1-0). Incontournable dans le club parisien en Ligue 2, Moustapha Name disputait son 14e match. Cette saison , il n’a ratait que 2 matchs et n’a jamais été remplacé. Il totalise 1260 minutes jouées.

Vendredi passé, alors que Lille menait 2-0 sur la pelouse de Monaco, Krépin Diatta a réduit l’écart en inscrivant son premier but de la saison en Ligue 1. Il a ainsi montré le chemin aux monégasques qui ont réussi à décrocher le point du nul (2-2). Titularisé lors de ce match (3e fois de la saison), il est sorti sur blessure.

Un autre Lion a aussi trouvé le chemin des filets pour la première fois cette saison. Opa Nguette dont le dernier but en Ligue 1 remonte au 19 décembre 2020 a ouvert son compteur. De retour d’une blessure depuis le début de saison, il grignote du temps depuis fin septembre et a profité de sa première titularisation pour claquer un doublé. Il a permis au FC Metz d’égaliser face à Bordeaux (3-3).

Ce week-end, Liverpool s’est baladé sur Arsenal (3-0). Sadio Mané qui est le premier buteur de cette large victoire a inscrit son 7e but de la saison, en plus d’être décisif sur le but de Mohamed Salah.

Absent lors des deux derniers matchs en raison d’une opération des amygdales, Keita Baldé Diao a marqué son retour avec un but. Cagliari a fait match nul sur la pelouse de Sassuolo (2-2). L’attaquant a marqué son 3e but de la saison pour sa 7e titularisation en 9 matchs disputés en Serie A.

Babacar Khouma et Famara Diedhiou ont permis à Alanyaspor de s’imposer face à Besiktas (2-0). Une victoire qui place le club turc à la 4e place de la SuperLig. Il s’agit du premier but de la saison pour Khouma qui disputait son 9e match.

wiwsport.com