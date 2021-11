Buteur et passeur décisif lors de la rencontre face aux Gunners d’Arsenal, Sadio Mané est logiquement dans l’équipe type du week-end. Le Sénégalais a sorti une prestation digne de son rang dans un match décisif.

Les Reds ont balayé Arsenal ce week-end grâce notamment à un excellent Sadio Mané, buteur et passeur décisif. L’international sénégalais est en pleine forme a pesé sur la rencontre en ouvrant le score à la 39’ minute de jeu. Une prestation sanctionnée par une passe décisive pour son coéquipier égyptien, Mo Salah à la 73’ minute et de quoi l’offrir une place dans l’équipe type de la 12ième journée du championnat.

Avec un total de 7 buts en championnat en 12 matchs de Premier League cette saison, Mané est sans conteste l’un des joueurs les plus importants de Jurgen Klopp. D’ailleurs, l’entraîneur allemand sera préoccupé par la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, avec Mané et Salah qui devraient s’absenter pour la période de la CAN 2021.

Premier League – L’équipe type de la 12e journée

Emi Martinez (Aston Villa) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool) – Antonio Rudiger (Chelsea) – Tyrone Mings (Aston Villa) – Sergio Reguilon (Tottenham) – N’Golo Kante (Chelsea) – Tom Cleverley (Watford) – Ruben Neves (Wolves) – Mohamed Salah (Liverpool) – Christian Benteke (Crystal Palace) – Sadio Mane (Liverpool)

