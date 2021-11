Au termes des joutes disputées durant 3 jours à Thiès (vendredi-samedi-dimanche), l’ASFA vice championne en titre, créditée de 3 victoires en autant de matchs et le DUC victorieux 2 fois en 3 sorties, ont décroché les 2 tickets réservés à la poule B et vont rejoindre en demies-finales, l’ISEG et la Police qualifiés pour le compte de la poule A.