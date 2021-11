La 1ère journée de la Ligue 2 sera bouclée ce lundi avec les deux derniers matches au programme. Outre Renaissance – Sonacos qui se jouera à Alassane Djigo de Pikine, tous les regards seront tournés vers le stade Fodé Wade de Saly où est programmée la rencontre Stade de Mbour – US Ouakam. Un match qui marque les retrouvailles entre les deux équipes après la finale de la Coupe de la Ligue de triste mémoire qui avait fait plusieurs morts en 2017 au stade Demba Diop.

Depuis, plusieurs acteurs du monde du football et d’ailleurs ont mené la médiation auprès des deux camps et fait passer des messages d’apaisement. Vraisemblablement avec succès puisque le Stade de Mbour a adressé une invitation officielle à son premier adversaire de la saison pour « sonner la réconciliation et jeter les nouvelles bases d’une fraternité agissante entre les deux communautés sportives ». Une invitation à laquelle l’US Ouakam a répondu positivement. Elle a même promis de déplacer une importante de responsables et de dignitaires pour assister à ce qui devrait être un grand moment de retrouvailles et de fraternité. Même si, sur le terrain, on ne se fera pas de cadeau entre le Stade de Mbour fraichement relégué en L2 et qui compte revenir au plus vite dans l’élite et l’US Ouakam qui a longtemps joué la montée, la saison passée, avant de perdre pied.

La suite du programme : Lundi 22 novembre à 16h30 à Fodé Wade : Stade de Mbour – US Ouakam ; à Alassane Djigo : Renaissance – Sonacos

Avec la LSFP