Au cours d’une rencontre aux souvenirs douloureux, le Stade de Mbour est parvenu à décrocher les trois points de la victoire, ce lundi après-midi, à l’occasion de la première journée de Ligue 1.

Avec une victoire contre un adversaire direct dans la lutte pour la montée en Ligue 1, avec un jeu plutôt convaincant et des supporters venus en masse, le Stade de Mbour ne pouvait rêver mieux pour débuter la campagne 2021-2022 de la Ligue 2 sénégalaise. Les Mbourois, qui ambitionnent certainement de retrouver l’élite, ont connu un début de saison solide.

Au Stade Fodé Wade de Saly, ce lundi après-midi, à l’occasion de la première journée du Championnat de Deuxième Division, le Stade de Mbour s’est imposé 2 à 1 devant l’US Ouakam, qui a terminé troisième de Ligue 2 la saison dernière. Les Piroguiers ont pu trouver la feuille en première et en deuxième période grâce à Moussa Seck (4e) et Mamadou Sarr (55e), alors qu’Abdoulaye Gueye avait égaliser avant la pause (40e).

L’hommage aux victimes du Stade Demba Diop

Le match de la peur ? Tout le contraire. Plutôt celui de la belle réconciliation. Un peu plus de cinq ans après la tragédie du Stade Demba Diop, les deux formations se retrouvaient. Une occasion pour mettre de côté la rivalité. Avant le coup d’envoi de la rencontre Mbourois et Ouakamois ont rendu ensemble un mémorable hommage aux victimes de l’effondrement en brandissant ensemble une pancarte sur laquelle était écrit : « Paix et tranquillité, voilà le bonheur. »

