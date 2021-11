Le nouveau technicien de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) Saloum de Kaolack (centre), Moustapha Seck, exhorte les populations de cette région à s’unir autour du club, pour permettre au football local de retrouver « son lustre d’antan« .

« Je lance un appel à l’endroit des dirigeants, des supporters bref à tous les kaolackois à s’unir autour du football de l’ASC Saloum afin que le football de notre région puisse retrouver son lustre d’antan« , a-t-il indiqué dimanche lors d’un point de presse.

Le nouveau coach l’ASC Saloum a estimé que les acteurs du sport de cette région doivent se mettre ensemble et s’organiser. « Que les gens soient unis, qu’on ait le même idéal, qu’on travaille ensemble. On ne peut rien avoir dans la division. On ne peut rien avoir sans une synergie et une solidarité agissante. Nous devons travailler ensemble pour une bonne image du club« , a insisté Moustapha Seck. « C’est un plaisir » de retrouver l’ASC Saloum, a-t-il dit, soulignant que ce club est « sa famille« .

Moustapha Seck a assuré qu’au fil des différents matchs une équipe complétive sera mise en place, pour pouvoir espérer toujours gagner. Il a signé récemment avec l’ASC Saloum un contrat de deux ans.