L’année 2021 aura été l’année de la consécration pour SENGAMES, l’instance dirigeante des jeux vidéo au Sénégal, mais surtout pour SOLO Esport qui a survolé ces derniers mois avec des succès retentissants.

En effet, le premier club d’Esport professionnel du Sénégal a multiplié les compétitions et les succès durant les derniers mois. A travers des championnats d’Afrique et des opens mondiaux, le club du Président Baba Dioum mérite d’accéder aux plus hauts étages de succès africains.

Ainsi, fruit de ce travail colosse qu’est en train de mener SOLO Esport, trois de ses sociétaires sont nominés pour les FEJA Awards 2021. Hamza, Momojuve et Dexxjunior sont les cités parmi les meilleurs d’Afrique dans leur discipline respective à savoir le Versus Fighting, le FIFA Efootball et PES Efootball.

Yess 🤩 ! Après une année riche en émotions et en trophées nos 3 champions @HadyJuve @dexxjunior03 et @Hamza__SOLO sont nominés pour les #FejaAwards dans les catégories

Efootball et VS Fighting

Trois joueurs qui ont parcouru ces derniers mois avec des succès sur le plan national comme international dans leurs catégories respectives. Des nominations qui viennent couronner aussi les titres de champions d’Afrique, de numéro 4 mondial et de quart de finaliste de mondial dont s’est glorifié SOLO Esport cette année 2021. Bonne chance !

