Habitué à jouer les grands rôles en championnat, le Jaraaf va démarrer la saison 2021-2022 ce dimanche. L’entraineur Cheikh Gueye et le milieu de terrain Cherif Diallo ont animé l’avant-match. Ils se disent prêts à bien démarrer la saison malgré les départs notés dans le groupe.

« Nous avons fait une bonne préparation en présaison. Je pense que nous avons fait un bon travail durant cette période qui nous permettra de bien démarrer contre le Génération Foot » a déclaré le coach Cheikh Gueye qui tient les rênes de l’équipe depuis la saison passée.

Pour son premier match de la saison, les Vert et Blanc se déplacent sur la pelouse du stade Djibril Diagne à 16h. Selon Cherif Diallo « il faut bien démarrer et pour cela, le Jaraaf a besoin de son public, de la présence de tout le monde ». Il salue le travail abattu lors des 21 jours de préparation où ses coéquipiers ont affuté leurs armes et sont prêts sur tous les plans.

Cette saison, le Jaraaf devra faire sans des cadres qui ont brillé lors de l’exercice précédente à l’image de Pape Abdou Ndiaye (Horoya AC, Guinée) et de Pape Seydou Ndiaye (Danemark). Il faudra s’adapter, tel est le mot d’ordre du coach. « C’est vrai que nous avons eu des départs et pas des moindres. Mais, c’est à nous de nous adapter pour que leurs absences ne se ressentent pas. Peut être que ce sera visible dés le début du championnat mais nous allons travailler d’arrache-pied pour que cela ne dure pas. »

Cette saison 2021-2022 est marquée par le retour du public dans les stades. Tous au stade souhaite le coach. « Le rôle du supporter pour booster l’équipe peut parfois être plus important que celui de l’entraineur. Leur présence est donc important. D’autant plus que maintenant, le public est autorisé au stade contrairement à l’année passée. »

