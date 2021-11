Sur sa pelouse, Sint Truidense VV est en train de prendre le dessus sur le Royal Antwerp Fc d’Abdoulaye Seck et ceci grâce à Hayashi et Koita buteurs.

Respectivement 3e et 11e de Jupiler Pro League, Royal Antwerp du défenseur senegalais Abdoulaye Seck, titulaire, et Sint Truidense s’affrontent dans le cadre de la 15 journée du championnat. Une rencontre à laquelle, le sénégalo-belge Aboubakary Koita a trouvé le chemin des filets. Le milieu de terrain, auteur du deuxième but de son équipe, inscrit par ailleurs sa première réalisation de la saison en championnat. A l’heure où nous écrivons ces lignes, Sint-Truidense VV, après 77 minutes disputées, mène sur le score de deux buts à zéros (2-0).

𝑮𝑶𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑳 😍💪 2-0

Amazing solo run from Abou !!! pic.twitter.com/2CHteLV5Xm — STVV (@stvv) November 21, 2021

wiwsport.com