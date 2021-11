Après la victoire face aux Nuggets vendredi nuit, les Sixers n’ont pas réussi à enchainer. Ils ont perdu face à la franchise de Portland ce week-end avec 7 points d’écart.

Les matchs s’enchainent et ne se ressemblent à Philadelphie. Alors qu’il avait réussi à arrêter l’hémorragie de 5 revers consécutifs à Denver, la défaite a encore pris place cette nuit. Face aux Trail Blazers, les Sixers n’ont pas pu rattraper l’écart creusé par Damian Lilard qui a réussit 39 points. Quatre autres de ses coéquipiers ont réussi à marquer à deux chiffres sans atteindre la barre des 20 points.

Chez les Sixers, Tobias Harris et Tyrese Maxey ont inscrit chacun 28 points. En plus des 15 points de Georges Niang qui enchaine une deuxième sélection dans le 5 Majeur. L’ailier fort compte aussi 4 rebonds et 2 passes décisives en 35 minutes disputées. Toutefois, ces bonnes notes seront insuffisantes pour rattraper le score mené par Portland à la pause (55-46). Philadelphie a remporté les derniers quart temps sans faire peur (32-31; 33-32).

