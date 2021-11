Le stade Alassane Djiggo a refusé du monde hier pour le derby de la banlieue. Nombreux sont les supporters qui ont suivi le match dehors faute de places. Une occasion saisie par le président de la Ligue Sénégalaise de football professionnelle de lancer un message à l’Etat pour le développement du football de cette localité.

Djibril Wade s’est dit satisfait de ce premier match inaugural de la saison 2021-2022. La mobilisation et le beau spectacle ont été assuré par les deux équipes. Dans un esprit de fair play, le président de GFC a été choisi par l’AS Pikine comme parrain du match. Autant de choses qui ont fait la réussite de ce premier match de la saison.

« L’AS Pikine est capable de mobiliser tous les pikinois. C’est quelque chose à saluer parce que tout ce qui s’est fait durant ce match est impeccable. Toutefois, au regard de tout ce public venu regarder le match, il faut noter que le stade est devenu petit pour accueillir ce monde. Il faut que les autorités comment à réfléchir pour les prochaines année, horizon 2025, comment doter le club d’un espace plus grand. C’est un grand club qui va continuer à grandir. Donc je lance un appel au président de la République, d’octroyer dans la réserve foncière de Pikine, 2 à 3 hectares à l’AS Pikine pour mettre en place un centre de formation. Ce qui peut générer aussi des revenus pour le club et créer de l’emploi pour les jeunes de la localité » a déclaré le président de la Ligue Pro qui donne des exemples comme Diambars à Saly et Génération Foot à Deni Biram Ndao.

Djibril Wade en est à sa première année de règne et compte pour cette saison sur un championnat plus attractif. L’AS Pikine a fait 4 837 000 FCFA de recettes hier.

