C’est un club qui draine du monde. L’AS Pikine n’a pas dérogé à la règle durant cette première journée où elle a accueilli son voisin Guédiawaye Football club hier.

Le public a répondu présent pour le premier match de la saison 2021-2022. 4318 billets ont été vendu hier au stade Alassane Djiggo a appris wiwsport.com Le derby de la banlieue qui s’est soldé par un nul vierge a vu la présence de plusieurs supporters de Guédiawaye, de Pikine ou simplement des consommateurs du football local. Une forte mobilisation !

Le club Pikinois a totalisé la somme de 4.837.000 FCFA. En détails, il a vendu 3901 billets de 1000 FCFA, 383 de 2000 FCFA et 34 billets de 5000 FCFA.

Le club avait raison de vouloir recevoir ce match pendant le week-end et non le vendredi comme initialement programmé par la ligue. Il faut noter que ce n’est pas le record de vente de billets détenu par le club. AS Pikine qui reçoit le Jaraaf, Casa Sport ou le Teungueth FC fait toujours de bons chiffres.

Le record en Ligue 1 concernant la billetterie est détenu par l’AS Pikine et Teungueth FC, un match qui s’est déroulé la saison passée à Alassane Djiggo. Une recette de 6 292 000 de FCFA !

wiwsport.com