Tous les acteurs de ce match d’ouverture lui rendaient au moins une tête. Mais dans le jeu, Makhmout Diallo, le petit milieu de terrain de Guédiawaye FC a dominé tout le monde et éclairé de sa classe et de sa vista ce match d’ouverture face à l’AS Pikine.

Ce bout d’homme au centre de gravité très bas est un as des changements de direction, des contrôles qui mettent le vis-à-vis dans le vent et des services millimétrés pour mettre ses partenaires en bonne situation. Mais, le premier joueur à décrocher le trophée d’Homme du match de la saison, préfère insister sur la prestation d’ensemble de l’équipe. « Cette distinction est celle de tous mes partenaires et du staff technique ; parce que sans eux, je ne l’aurais pas décrochée ». N’empêche, il est d’avis que « c’est mérité ».

Le nul vierge ramené de ce court déplacement à Pikine, Makhmout Diallo refuse de cracher dessus. « Nous sommes fraichement promus et décrocher un point pour notre premier déplacement, surtout à Pikine, c’est forcément un bon résultat ». Son trophée de meilleur joueur du match, le milieu de terrain de GFC le prend comme une invite à faire toujours plus. Et il s’y est engagé.

En tout cas, Makhmout a du Pape Ousmane Sakho, l’ancien milieu de terrain de TFC parti en Tanzanie, et comme cet autre « little big man », il fera encore parler de lui cette saison.

Source : LSFP