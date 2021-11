Chaque semaine, EA Sports sélectionne une équipe de 23 joueurs pour recevoir une version améliorée de l’équipe de la semaine de leur carte Ultimate Team, basée sur les performances réelles du week-end précédent. Bien que la Premier League était en pause le week-end dernier, cela n’a pas empêché à l’international sénégalais de Watford d’attirer l’attention sur la scène internationale. Ismaïla Sarr a été nommée dans le TOTW (Team Of The Week) d’EA Sports pour la deuxième fois cette saison, suite à deux buts en 10 minutes pour le Sénégal contre le Congo dimanche.

Ismaila Sarr a en effet porté l’équipe du Sénégal en l’absence de Sadio Mané en réalisant un doublé retentissant lors de la dernière rencontre du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.

Les statistiques du joueur se reflètent sur sa carte avec une note de 84 en tirs, une augmentation par rapport aux 82 sur sa première carte. Sa statistique de rythme est désormais la plus élevée pour un joueur de Premier League, avec une note de 96.

Qualifying for the biggest competition on the 🌎 is getting 🔥

An international football powered #TOTW 9 is now live in #FUT 🙌 #FIFA22 pic.twitter.com/xDmwUS78Mc

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 17, 2021