Pour cette 12ème journée de Premier League, Watford accueille Manchester United au Vicarage Road.

Avec 3 victoires, 1 nul et 7 défaites, Watford occupe la 17ème place de l’élite anglaise après 11 journées. Pour ce 12ème acte de la Premier League, les Hornets accueillent au Vicarage Road, aujourd’hui à 15 heures, les Red Devils de Manchester United.

A deux points seulement du premier relégable (Burnley, 8 points), Watford essaiera de se détacher de la zone rouge ce samedi en recevant Manchester United. Les Hornets sont sur une série de deux défaites successives sur la courte note de 1-0 face aux formations de Southampton et Arsenal. Ismaila Sarr et les siens tenteront ainsi de renouer avec la victoire face à des mancuniens qui sortent aussi d’une défaite cuisante face au rival Manchester City (2-0).

« Ce sera un très bon match entre deux équipes qui veulent gagner. Nous avons beaucoup de respect pour Manchester United mais le match est devant nos fans et je suis très positif, je pense que nous pouvons faire quelque chose de bien. J’aime ce genre de pression, je suis vivant quand il y a ce genre de duel entre la grande équipe et l’outsider. Je veux que mon équipe montre son caractère et son arrogance« , a déclaré Claudio Ranieri, nouveau coach de Watford.

