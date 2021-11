Après le petit coup d’arrêt face à Burnley avant la trêve, Chelsea se déplace, ce samedi (12h30 GMT), sur la pelouse de Leicester pour tenter de se reprendre et surtout garder la première place de Premier League.

Après deux semaines d’arrêt, la Premier League reprend ses droits ce samedi 20 novembre. Quoi de mieux qu’un Leicester – Chelsea pour lancer un marathon qui ne s’arrêtera plus jusqu’à la fin de la première partie de saison ? Premiers avec 26 points, les Blues de Thomas Tuchel ont trois longueurs d’avance sur Manchester City et West Ham.

Avant la trêve internationale, Edouard Mendy et ses partenaires avaient concédé le nul à Stamford Bridge face à Burnley (1-1). Autant dire que Thomas Tuchel et ses hommes auront à cœur de se racheter d’autant plus que les poursuivants sont juste derrière. De retour de sélection, Edouard Mendy devrait sans doute être titulaire pour cette rencontre.

