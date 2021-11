Le Paris Saint-Germain recoit Nantes pour la 14ème journée de Ligue 1.

Après la victoire de 3 buts à 2 lors de la dernière journée ches les Girondins de Bordeaux, le Paris Saint-Germain recoit ce soir les Jaunes de Nantes pour tenter de d’enchaîner avec une deuxième victoire de rang.

Lors des derniers 27 matches officiels entre les deux équipes depuis octobre 2004, les Rouge et Bleu n’ont été vaincu qu’à seulement deux reprises, le 17 avril 2019 (2-3 à Nantes), et lors du dernier match au Parc des Princes (1-2) le 14 mars dernier, pour 24 victoires et 2 nuls en faveur des parisiens. Une bonne performance en mars dernier que les Canaris, classés 11ème avec 18 points, tenteront de recidiver.

Pour cette journée 14, Mauricio Pochettinno à aligner dans son onze de départ les deux sénégalais du club de la capitale. En effet, Abdou Diallo réapparaît dans les plans du tacticien argentin lui qui n’a été titularisé que 7 fois cette saison en Ligue 1, soit la moitié des matchs disputés par les Rouge et Bleu. Utilisé depuis le début de saison en tant qu’arrière gauche, l’international sénégalais de 25 ans retrouve cet après-midi son poste de prédilection, dans l’axe, en remplacement à Marquinhos. Quant à l’autre Lion Gana Gueye, le milie j

wiwsport.com