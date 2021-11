La saison 2021-2022 de Ligue 1 sénégalaise commence ce samedi 20 novembre 2021. Du football, des buts, de futurs très grands joueurs. Coup d’envoi !

Après la belle campagne écoulée, un nouvelle saison dans l’élite du football sénégalais commence ce samedi avec 14 équipes qui méritent sans doute de jouer les plus grands rôles de la Ligue 1. Deux nouveaux participants qui ont gagné avec force et beaucoup d’effort leur place en Première Division. Un Champion qui tenter de garder sa couronne. Que nous réserve cette campagne ? Sûrement les mêmes émotions de la saison dernière.

Un chaud derby pour démarrer

Hasard du calendrier ou pas, la Ligue Professionnelle de Football Sénégalaise (LSFP) a eu le flair de débuter avec un très promettant AS Pikine – Guédiawaye FC, à 16h30. Les promus se déplacent dans le Stade Alassane Djigo pour une rencontre dont on se souviendra sans aucun doute tout au long de la saison, non seulement parce que c’est le match d’ouverture, mais aussi pour être le Derby de la Banlieue qui n’avait plus eu lieu depuis 4 ans.

AS Douanes – Teungueth FC (samedi, 17h00)

Voilà ce qui sonne très bien. Le Champion en titre de la Ligue 1 rend visite le Stade Ibrahima Boye pour y affronter une AS Douanes, qui ne souhaite certainement pas vivre la même saison de l’année dernière puisqu’après un bon début de saison, les Gabelous ont attendus les dernières journées pour arracher le maintien et fini à la huitième place. Quant à Teungueth FC, la confirmation est attendue surtout que le club rufisquois pourra à 100% se concentrer sur la la Ligue 1 après l’élimination en Ligue des Champions.

Casa Sports – Dakar Sacré-Cœur (samedi, 17h00)

Alors que les derniers matchs de la première journée se joueront dimanche, le Stade Aline Sitoé Diatta accueillera la dernière rencontre de ce samedi. Vainqueur de la Coupe du Sénégal, le Casa Sports accueille Dakar Sacré-Cœur avec la ferme intention de bien démarrer. Pour leur part, les Académiciens, qui ont terminé la saison dernière à la 11e place vont tenter de faire beaucoup mieux avec un effectif toujours rajeuni.

Plus que 48h avant le retour du championnat sénégalais de football professionnel ! Voici le programmes des 1eres journées de #Ligue1SN et #Ligue2SN avec des affiches alléchantes.#LSFP pic.twitter.com/jZjUBG0MXT — Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (@LSFP_sn) November 18, 2021

