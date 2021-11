Le Sénégal a bouclé le deuxième tour de sa campagne de qualifications pour la prochaine Coupe du monde. Le sélectionneur national a fait appel à plusieurs internationaux pour assurer cette qualification aux barrages. Faisons un tour sur les joueurs utilisés par Aliou Cissé.

En six rencontres soldées par 5 victoires et un match nul, les Lions ont connu des changements dans leurs onze de départ mais pas vraiment. Dans la disponibilité de tous les joueurs convoqués en ces six rencontres des éliminatoires au mondial, Cissé a eu une constance dans le choix de sa composition de départ. D’ailleurs, le patron des Lions n’a jamais manqué de dire qu’il a son ossature et on pourrait même être tenté de dire qu’il a maintenant son onze.

En se basant sur l’utilisation et le temps de jeu de tous les joueurs convoqués durant les six derniers matchs, Cissé a un onze indiscutable si tout son effectif est disponible. Dans le tableau ci-dessous, nous avons dressé la grille des joueurs convoqués, utilisés, les postes joués et surtout les minutes jouées durant les six derniers matchs des Lions, correspondant aux rencontres des éliminatoires au mondial Qatar 2022.

Dans les cages, Edouard Mendy avec 5 matchs joués sur les 6 possibles (soit 450 minutes), engrange un temps de jeu conséquent (540 minutes) qui atteste sa place de gardien numéro 1 des Lions. Un peu plus haut, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly seul joueur à avoir disputé la totalité des minutes (6/6, soit 540 minutes), est l’autre titulaire indiscutable de cet effectif des Lions. Le patron confirmé de la défense des Lions. A ses côtés, la titularisation de Pape Abou Cissé (2/6, soit 159 minutes) lors des deux dernières rencontres n’enlève en rien le choix que Cissé a porté sur Abdou Diallo (4/6, soit 360 minutes). Le Parisien est le compère de KK dans la charnière centrale, c’est certain.

Les choix du sélectionneur ont été plus faciles au poste des arrières sans doute. Avec les blessures de Sabaly et de Wagué, ce n’est pas Lamine Gassama qui est présentement sans club qui va stopper l’ascension de Bouna Sarr, l’une des dernières recrues du sélectionneur. Le Bavarois compte dans cette phase 4 matchs aboutis, soit 360 minutes de temps de jeu. Confirmé ! Côté gauche, Saliou Ciss (6/6, 457 minutes), qui ne s’arrête plus de délivrer des passes décisives, a fini de passer devant la concurrence avec Fodé Ballo Touré (4/6, soit 85 minutes). Le Nancéen qui bénéficie de plus d’expérience en sélection a disputé la quasi-totalité des matchs de ces éliminatoires. Sa place dans le onze de Cissé est juste devenue indiscutable.

Au milieu de terrain, le duo emblématique Gueye-Kouyaté est jusqu’à ce jour indéboulonnable. Alors que Nampalys Mendy s’avère le nouveau maître à jouer des Lions, son faible temps de jeu en club le relègue derrière l’ancien capitaine des Lions, l’un des cadres de Cissé. Gana Gueye, avec 509 minutes de temps de jeu, a disputé tous les matchs des éliminatoires et parfois remplacé. Il est la constance au milieu de terrain souvent accompagné dans cette période par Kouyaté qui totalise 323 minutes de temps de jeu. Devant ce duo, Sadio Mané, leader du groupe, s’ajoute aux indiscutables et cadres de la formation avec un total de 388 minutes sur les 540 possibles. Le 6e plus gros total de minutes !

Pour le trio d’attaque, on aura Ismaïla Sarr (6/6, soit 537 minutes) intraitable dans les choix de Cissé, Krépin Diatta (4/6, soit 245 minutes) à égalité de temps de jeu avec Famara Diédhiou qui n’est en réalité que le remplaçant de Boulaye Dia (4/6, soit 278 minutes). Le joueur de Villarreal est le choix numéro un de Cissé dans la pointe de l’attaque des Lions. La plupart des joueurs restants totalisent à peine les 100 minutes jouées. Le onze de Cissé semble donc clair à deux mois de la CAN. La continuité et surtout le maintien de son ossature est bien visible au bout des six derniers matchs des Lions.

Les joueurs utilisés lors des six rencontres des éliminatoires de la Coupe du monde 2022

wiwsport.com