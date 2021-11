L’AS Pikine et Guédiawaye FC se disputaient cet après-midi le derby de la banlieue au stade Alassane Djigo de Pikine pour le compte de la première journée de Ligue 1.

Pour cette rencontre qui a officiellement lancé l’ouverture du championnat, les deux formations se sont quittées sur le score nul et vierge. Voici la réaction des coachs Massamba Cissé (AS Pikine) et Souleymane Diallo (GFC) à l’issue de ce match.

Massamba Cissé

« Nous nous attendions à ce genre de match fermé parce que c’est le premier match de la saison. Les joueurs ont bien respecté les consignes édictés. Guédiawaye a bien joué et a montré des choses intéressantes et nous nous attendions à ça. Nous sommes satsfaits du point du nul et nous nous préparons à notre prochaine sortie », a affirmé Massamba Cissé, le coach de l’AS Pikine.

Souleymane Diallo

« Je salue la prestation de Pikine qui n’a pas démérité dans cette rencontre. Pour notre part, nous pensions avoir assez travaillé pour espérer au moins un point au sortir de ce match. Je félicite mes joueurs et les encourage pour la suite. L’objectif de cette saison n’est rien d’autre que le maintien. Nous avons pour ambitions de jouer les premiers rôles d’ici deux ans… », s’est exprimé le coach de Guédiawaye FC, Souleymane Diallo à l’issue du derby de la banlieue.

