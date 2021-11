Les poules B du championnat national de volley-ball, dames et hommes, vont disputer leurs rencontres en play-offs à Thiès à partir de ce vendredi jusqu’à dimanche pour connaître les équipes qualifiées en demi-finales.

Aprés les poules A le week-end dernier, c’est au tour des équipes des poules B (dames et hommes) d’entrer en lice pour la conquête des places en demi-finales des play-offs.

Chez les dames, Saltigué, SOCOCIM et Police, habituées au championnat, partiront favorites devant ASUC (Assane Seck Université Club) de Ziguinchor et Fouta VBC.

Du côté des hommes, tous les regards seront tournés vers ASFA et DUC. Ces deux formations vont essayer de faire valoir leur expérience et leur vécu devant CNEPS et ASUC.

Au sortir de ces rencontres dans les poules B les équipes qualifiés chez les dames compléteront le carré d’as avec ISEG et Diofior. Chez les hommes, les deux nouveaux demi-finalistes rejoindront ISEG et Police.

Avec Stades