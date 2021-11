Tout droit dans l’histoire. Après plus de 15 jours de beau football, la Ligue des Champions féminine de la CAF a pris fin ce vendredi soir en Egypte. Championnes d’Afrique du Sud, se sont les Mamelodi Sundowns Ladies qui se sont adjugées du trophée, battant nettement 2 à 0 les Ghanéennes d’Hasaacas Ladies grâce à des buts de Chuene Morifi et Andisiwe Mgcoyi.

Du coup, elles deviennent les premières à inscrire leur nom au palmarès de cette compétition, lancée cette année par la Confédération Africain de Football (CAF). Alors que le tournoi avait regroupé un nombre de 33 équipes – dont Dakar Sacré-Cœur – qui sont passées à des tours préliminaires, la phase finale, qui a démarré le 5 novembre au Caire, avait regroupé 8 clubs.

We did it !

A massive THANK YOU to each & everyone of YOU for your support🙏#TotalEnergiesCAFWCL CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/hVJDaGjD74

— Mamelodi Sundowns Ladies Team (@SundownsLadies) November 19, 2021