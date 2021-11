Vingt-quatre heures après la plainte déposée par l’Afrique du sud auprès de la FIFA, la Fédération ghanéenne sort de son mutisme. Dans un long communiqué, elle a sévèrement contre-attaquer la Fédération sud-africaine de football. Les prolongations entre dirigeants sont aussi chaudes que les 90 minutes sur la pelouse entre joueurs.

Le choc Ghana-Afrique du Sud se joue désormais en coulisses. Alors que les Ghanéens ont remporté le match 1-0 sur un penalty litigieux sifflé par l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye, les Sud-africains ont entamé une bataille administrative pour annuler ce résultat qui les élimine de la course pour Qatar 2022. Ils ont en ainsi officiellement saisi la Fifa hier mercredi. L’instance mondiale a d’ailleurs accusé réception de la plainte des Bafana Bafana.

Jusque-là silencieux, les Ghanéens sortent du mutisme ce jeudi matin. Dans un communiqué publié sur leurs réseaux sociaux, ils ont sévèrement taclé leurs homologues de l’Afrique du sud. «Il est choquant, irresponsable et tout à fait irrespectueux de constater que nos collègues de l’Association sud-africaine de football (avec qui nous entretenons de bonnes relations et un respect sportif mutuel) ont choisi de répandre des mensonges dans les médias plutôt que de projeter la vraie image des événements d’avant, pendant et après le match» indique d’emblée la Fédération ghanéenne de football (GFA).

«Plan planifié pour détourner l’attention de leur échec»

Les autorités ghanéennes réfutent ensuite les mauvaises conditions d’hébergement dénoncées par la SAFA. «Même si nous pensons qu’il est dans le droit de l’Association sud-africaine de football d’appeler à une enquête, si elle estime que certains facteurs ont contribué à sa perte, nous souhaitons déclarer que la manière a été très irresponsable, entraînant des blessures et de la violence. Nous tenons à déclarer catégoriquement que les allégations sont frivoles, sans fondement et doivent être traitées avec tout le mépris qu’elles méritent. Ces allégations de l’Association sud-africaine de football ne sont rien d’autre qu’un plan planifié et une tentative calculée de détourner l’attention de la défaite, de détourner l’attention de leur échec à se qualifier pour les barrages et de nuire injustement à la victoire durement gagnée des Black Stars» poursuit le communiqué. Cette réponse salée de la Fédération ghanéenne montre que le match est encore loin d’être terminé.

wiwsport.com avec sportnewafrica