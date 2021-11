« Lorsqu’on prenait le combat, cette décision du CNG n’était pas tombée. Le contrat qu’on a signé en MMA est venu avant cette décision. On a appelé le promoteur qui nous a donné son accord. Il nous reste d’autres contrats en MMA, mais on a tout suspendu pour lutter, le 2 janvier avant de retourner à notre travail », a-t-il fait savoir lors d’un entretien téléphonique avec IGFM.

« Le MMA et la lutte sénégalaise ne fonctionnent pas de la même façon »

« C’est ce qu’on a prévu, mais pour le moment, on a suspendu toutes nos activités en MMA pour retourner dans l’arène. Le MMA et la lutte sénégalaise ne fonctionnent pas de la même façon. En MMA, tu peux signer des contrats et combattre par dates. Au moment où je vous parle, Reug Reug a des contrats pour combattre en MMA, mais ils ne sont encore arrivés. »

« Reug Reug retournera dans le MMA »

« C’est pour cela qu’il était parti aux États-Unis avant de rentrer pour préparer son combat contre Gouy Gui. S’il finit le 2 janvier, il retournera dans le MMA. Comment peut-on laisser tomber un contrat déjà signer? On a déjà signé des contrats en MMA. Après avoir disputé 4 journées, il nous reste 3. S’il plaît à Dieu, on honorera nos contrats en MMA. »